汐止金龍里愛心物資堆滿室 要義賣助獨老

汐止金龍里寒冬送暖，每一年歲末年終都會舉辦愛心義賣活動，除了將回收的電器用品修理後義賣，更多的是里民將家中用不到的玩具、衣服、家電等等拿出來義賣，才幾天的時間，愛心物資已經堆滿活動中心，接下來志工們也將整理義賣，所得將捐給華山基金會幫助獨居老人。

金龍里長陳美麗表示，金龍里二手義賣公益活動已經連續舉辦好幾年，每年都受到里民熱烈響應，除了當天來買東西做愛心，活動開始前更是將家裡用不到的東西捐出來義賣，種類很多元，接下來就交給志工做最後整理。而黃金資收站回收壞掉的電器，像是電扇、電鍋，志工也已經修理好，通通要擺出來義賣做愛心。

舉辦以來每年參加，志工說，不但捐東西也買東西，最重要的，還會在義賣活動前，將里民拿來的義賣品分門別類做整理，像是衣服、鞋子、包包、玩具等等，認為活動很有意義，家中不要的拿出來義賣，也能從中挑選一些家裡需要的兼做愛心。

幾天的時間，里民捐出來的義賣品幾乎堆滿整個活動中心，愛心滿室，接下來整理後義賣，所得將捐給華山基金會，幫助孤苦無依的獨居長輩。