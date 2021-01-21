快訊

獨／政院盤點公務機關陸廠資通產品 教師怨像被貼標籤

獨／林美秀羅東畫廊裡賣畫 吐暫不演戲原因

汐止金龍里愛心物資堆滿室 要義賣助獨老

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止金龍里活動中心玩具、衣服、家電等等，志工們也將整理義賣，所得將捐給華山基金會幫助獨居老人。 圖／觀天下有線電視提供
汐止金龍里活動中心玩具、衣服、家電等等，志工們也將整理義賣，所得將捐給華山基金會幫助獨居老人。 圖／觀天下有線電視提供

汐止金龍里寒冬送暖，每一年歲末年終都會舉辦愛心義賣活動，除了將回收的電器用品修理後義賣，更多的是里民將家中用不到的玩具、衣服、家電等等拿出來義賣，才幾天的時間，愛心物資已經堆滿活動中心，接下來志工們也將整理義賣，所得將捐給華山基金會幫助獨居老人

金龍里長陳美麗表示，金龍里二手義賣公益活動已經連續舉辦好幾年，每年都受到里民熱烈響應，除了當天來買東西做愛心，活動開始前更是將家裡用不到的東西捐出來義賣，種類很多元，接下來就交給志工做最後整理。而黃金資收站回收壞掉的電器，像是電扇、電鍋，志工也已經修理好，通通要擺出來義賣做愛心。

舉辦以來每年參加，志工說，不但捐東西也買東西，最重要的，還會在義賣活動前，將里民拿來的義賣品分門別類做整理，像是衣服、鞋子、包包、玩具等等，認為活動很有意義，家中不要的拿出來義賣，也能從中挑選一些家裡需要的兼做愛心。

幾天的時間，里民捐出來的義賣品幾乎堆滿整個活動中心，愛心滿室，接下來整理後義賣，所得將捐給華山基金會，幫助孤苦無依的獨居長輩。

義賣 愛心 獨居老人

延伸閱讀

汐止厚德里邀長輩吃尾牙 防疫抽年菜帶走家

鐵漢柔情 方仰寧將祝賀蘭花盆栽義賣捐家扶獲響應

淡水、汐止交通有解？全新聯外道路開始招標 預計4-5年完工

南科實中學生自製月曆義賣 市長黃偉哲捐1萬贊助

相關新聞

汐止星光橋配星際公園 今年四月改造完工

汐止基隆河畔，靠近星光橋原本有一座星座公園，不少民眾認為不夠理想，所以，地方爭取改造，目前星際公園以八大行星為主題，將打造為全齡化的公園，今(21)日市議員周雅玲也到現場視察施工進度，也預計在今年四月會完工。

汐止金龍里愛心物資堆滿室 要義賣助獨老

汐止金龍里寒冬送暖，每一年歲末年終都會舉辦愛心義賣活動，除了將回收的電器用品修理後義賣，更多的是里民將家中用不到的玩具、衣服、家電等等拿出來義賣，才幾天的時間，愛心物資已經堆滿活動中心，接下來志工們也將整理義賣，所得將捐給華山基金會幫助獨居老人。

雙溪牡丹礦村要重生 設駐地工作站拚轉型

雙溪區牡丹社區因過去礦業沒落，人口逐年老化，但是特色的火車站彎曲軌道，還有清淨的牡丹溪水文，帶給當地清幽的生活環境，加上即將完工的三貂嶺舊隧道自行車道工程，社區成立「老街駐地工作站」，透過新北市城鄉局的協助，以及牡丹國小引進的課程學習，讓過去礦村有了轉型的契機。

滬尾藝休區揪過年兼防疫 年菜外送燈籠DIY

為要迎接新年，又因疫情升溫的情況下，新北市淡水區滬尾藝文休閒園區，今(21)日推出年菜外帶服務，年菜加熱即可食用，不用煮就能享用超澎湃年節美味，另外在農歷年初一至初五還是有消費滿額抽紅包，以及書法老師揮毫春聯，燈籠DIY的小活動。

工廠亂倒魚漿、油炸粉 新北五股坑溪染上乳白液體

新北市環保局今日上午接獲民眾反映，發現五股坑溪呈現乳白色，經稽查員調查後發現，其汙染才自民意路巷弄內天婦羅食品工廠，該工...

疫情持續升溫 侯友宜新春參拜不發福袋　

全台疫情升溫，新北市長侯友宜今日下午緊急召集各局處召開應變會議，並宣布今年新春參拜將不發送福袋、不與民眾合照。侯友宜表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。