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汐止星光橋配星際公園 今年四月改造完工

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止靠近星光橋原本有一座星座公園，將打造為全齡化的公園，市議員周雅玲視察施工進度，也預計在今年四月會完工。 圖／觀天下有線電視提供
汐止靠近星光橋原本有一座星座公園，將打造為全齡化的公園，市議員周雅玲視察施工進度，也預計在今年四月會完工。 圖／觀天下有線電視提供

汐止基隆河畔，靠近星光橋原本有一座星座公園，不少民眾認為不夠理想，所以，地方爭取改造，目前星際公園以八大行星為主題，將打造為全齡化的公園，今(21)日市議員周雅玲也到現場視察施工進度，也預計在今年四月會完工。

市議員周雅玲表示，今天真的很開心趁著好天氣來看星際公園，那一直以來都認為汐止應該也要有一座屬於自己的特色共融公園，所以，之前在總質詢時跟侯市長建議，當下也請副市長陳純敬來看之前的星座公園，當時的星座公園長期以來面臨到一公頃多的土地沒有好好的善盡利用，所以，也跟市府高灘處開了多次的會議，把星座公園改為現在的星際公園，規劃為八大行星的主題，不同於之前的罐頭式遊具，讓小朋友、大人都有更多元的遊憩空間。

周雅玲指出，八大主題行星公園，有之前的籃球場就把它命名為火星籃球場、海王星體健區、還有一個木星遊樂區、水星戲水區，然後還有一個星團跑道，再來還有一個屬於樂齡的體健區就是天王星，再來一個組合式的金星遊戲區，至於土球遊樂區內容就很豐富，有鞦韆星球、彈跳床、還有我們從國外引進最新型的太空攀爬網，以及最近的流行飛索，還有土星沙坑區、太陽溜冰場。除了白天可以讓大人小孩使用八大行星設施，晚上也會有特色星際圖騰，透過燈光的投射，民眾可以感受晚上跟白天的差別。

周雅玲說，今天來勘查後續工程的進度，之前因為天氣不穩定，所以，有點延宕，針對地面鋪設有所延誤，剛剛也跟包商了解了一下，這幾天好天氣會加緊趕工，之後才有辦法進行遊具方面的組裝，在還沒完工前都會積極的督促他們能如期完工而且品質也能一定要優質。

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