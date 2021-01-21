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新北門面板橋華江公園翻新 打掉圍牆拓寬人行道

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
華江公園翻新前，圍牆阻隔公園景觀。圖／新北城鄉局提供
華江公園翻新前，圍牆阻隔公園景觀。圖／新北城鄉局提供

新北市板橋區華江公園緊鄰連接台北市的華翠大橋，為進入新北市的入口意象，但因舊有人行空間狹窄，圍牆阻隔公園景觀，新北市府配合都更三箭第二箭「主幹道沿線環境優化」工程，啟動環境改善，日前正式完工啟用，總計改善面積4000平方公尺，周邊人行和自行車道寬度也增加至2.5公尺以上。

來自台北市的車輛從華翠橋下來後，右手邊即是華江公園，面積約1萬1549平方公尺，內有廣場、槌球場、籃球場、遊樂設施、涼亭、室外體健設施，但因舊有設計以圍牆區隔，景觀不甚顯眼。

新北市城鄉局指出，配合都更三箭政策第二箭「主幹道沿線環境優化」工程，啟動華江公園環境改善，上周正式完工，即日啟用，改善面積4000平方公尺，除將既有圍牆拆除，讓視覺更開闊，原先周邊1.5公尺的人行和自行車道也拓寬至2.5公尺以上，對行經公園的民眾更加友善。

企劃建築科長黃永盛表示，公園內部也進行翻新，克服地下高鐵和箱涵構造物等困難，順應地形及既有環境，規畫帶狀複層植栽、路廊綠意空間、休憩廣場及座椅，營造悠遊安全、綠意美學和舒適開闊的慢遊新路徑，提升城市美感。

華江公園翻新後打掉圍牆，景觀視野開闊。圖／新北城鄉局提供
華江公園翻新後打掉圍牆，景觀視野開闊。圖／新北城鄉局提供

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