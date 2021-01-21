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滬尾藝休區揪過年兼防疫 年菜外送燈籠DIY

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
滬尾藝文休閒園區推出年菜外帶服務，在農歷年初一至初五有書法老師揮毫春聯，燈籠DIY的小活動。 圖／紅樹林有線電視提供
滬尾藝文休閒園區推出年菜外帶服務，在農歷年初一至初五有書法老師揮毫春聯，燈籠DIY的小活動。 圖／紅樹林有線電視提供

為要迎接新年，又因疫情升溫的情況下，新北市淡水區滬尾藝文休閒園區，今(21)日推出年菜外帶服務，年菜加熱即可食用，不用煮就能享用超澎湃年節美味，另外在農歷年初一至初五還是有消費滿額抽紅包，以及書法老師揮毫春聯，燈籠DIY的小活動。

將捷文創總經理陳淑慧表示，從今年初開始，的確受到國內疫情升溫的影響，有團客取消的情況，但為了同時兼顧防疫，園區內也做了許多的嚴謹的防疫作為，包括體溫、口罩等等，原本有規劃年節表演活動，也因為疫情而取消，另外在過年初一至初五還是有消費滿額抽紅包，以及書法老師揮毫春聯，燈籠DIY的小活動。

將捷文創總經理陳淑慧表示，從1/22開始，與創世基金會合作，只要捐發票作公益，就可以有書法大師寫的春聯，還有親子創意彩繪燈籠，除了響應公益外也增添年味讓園區擁有繽紛多元的色彩，點綴整個佳節。

另外河畔餐餐，特別為小小貴賓準備健康兒童餐，讓小小貴賓也有專屬的餐點，快樂過寒假。

將捷文創表示，在疫情期間，滬尾藝文休閒園區在２公頃的開放園區當中，提供遊客安全、安心又健康的環境，讓大家有個愉快又健康的春節之旅。

疫情 文創 年菜

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