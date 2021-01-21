新北捷運副業經濟夯 輕軌墩柱出租廣告養鱘龍魚

新北市捷運公司指出，除全力提升淡海輕軌運量，也積極拓展副業財源，開放輕軌高架墩柱出租廣告看板，並在滯洪池種菜、飼養高經濟價值魚種，時機成熟還要開發鱘龍魚便當。

新北市捷運公司總經理吳國濟今天表示，淡海輕軌曾被台北市長柯文哲批評會嚴重虧損，捷運要賺錢不容易，除本業票箱收入還要靠副業。

吳國濟指出，捷運經營篳路藍縷，除捷運工程局興建階段的土地聯合開發與共構，捷運公司也可投入物業管理，多元化經營。

他說，目前淡海輕軌搭乘人口未達預期目標，但持續成長，以淡海新市鎮戶籍遷入人口、興建國民小學增加速度，觀察移入人口愈來愈多，運量潛力值得期待。

吳國濟表示，淡海輕軌一星期平均每日吸引超過2萬人次到訪，新北境內將來還有捷運三鶯線、新店安坑輕軌等，除培養搭乘旅客，也會培養系統維修、營運人才、司機員等，為將來收回捷運環狀線營運做準備，很多事情都在鴨子划水。

吳國濟說，目前也積極開發副業，例如出租淡海輕軌高架橋墩柱做為廣告看板，包括台北捷運、台中捷運及高雄捷運公司都派人取經此一創舉。

他表示，淡海輕軌以4個墩柱為1組，搭配公益墩柱為市政宣傳，按地段與廣告效益收費，收入幾乎已達票價收入一半以上，且廣告效益又與搭乘人口相輔相成，將來可複製為捷運環狀線墩柱廣告營運模式。

他指出，淡海輕軌機廠屋頂已建置太陽光電發電系統，成為新北第一座光電捷運機廠，於2020年併網完成，預計每年可發電200萬度電，減少二氧化碳排放量，相當於3座大安森林公園全年碳吸附量。

他說，機廠滯洪池結合綠能環保概念，建構「魚菜共生」系統，飼養抗寒性強的鱘龍魚，未吃完飼料經由蚯蚓、硝化菌等生物分解後，轉化為植物吸收的營養，乾淨水質再排回滯洪池，水資源循環利用。

吳國濟表示，種植蔬菜及養殖鱘龍魚、鱸魚，未來結合小農的農特產品，推出高營養價值便當，提供月子中心、餐廳、公司及民眾購買，以商轉模式獲益，維持永續營運。