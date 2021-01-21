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「前瞻計畫」補助　新北三芝分駐所今落成守護地區治安

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
侯友宜勉勵分駐所長張哲維要顧好三芝地區的治安。記者柯毓庭／攝影
侯友宜勉勵分駐所長張哲維要顧好三芝地區的治安。記者柯毓庭／攝影

新北市警局今天上午11時舉辦「新北市政府警察局淡水分局三芝分駐所新建工程」落成啟用典禮，邀請新北市長侯友宜、警局長黃宗仁等人主持，侯友宜表示，分駐所落成很開心，但最重要的是要捍衛三芝地區的治安。

侯友宜表示，三芝分駐所落成是很歡喜，但最重要警察要做好治安、交安、為民服務，他還記得在一年多以前他來開工動土，時間很快就把他蓋好了，既然蓋好，最重要的目的就是捍衛三芝地區的治安，我們的治安做好一點，這才是我們最重要的目的，而非廳舍美又好。侯說，淡水分局長張國哲分局長做的很好，並交代分駐所長張哲維，交代他要顧好治安，要和議員、里長、義警並肩作戰。

淡水警分局指出，分駐所重建前廳舍與金山戶政事務所、三芝區所為同棟辦公之建築物，已是三十餘年的老建築，評估需辦理拆除重建，拆除重建計畫獲內政部「前瞻基礎建設計畫」補助經費預算之對象。

新建廳舍於去年7月19日竣工，今天正式啟用，為地下1層、地上3層，總樓地板面積343坪建築，工程費用耗資新台幣4582萬元，目前警勤區數14個、官警數15人，分駐所周圍更種植多株櫻花，並提供民眾鐵馬驛站的服務。

新北市侯友宜今天出席「新北市政府警察局淡水分局三芝分駐所新建工程」落成啟用典禮。記者柯毓庭／攝影
新北市侯友宜今天出席「新北市政府警察局淡水分局三芝分駐所新建工程」落成啟用典禮。記者柯毓庭／攝影
侯友宜與黃宗仁參與落成啟用典禮。記者柯毓庭／攝影
侯友宜與黃宗仁參與落成啟用典禮。記者柯毓庭／攝影
侯友宜與甫上任的警察局長黃宗仁。記者柯毓庭／攝影
侯友宜與甫上任的警察局長黃宗仁。記者柯毓庭／攝影
侯友宜與黃宗仁參與落成啟用典禮。記者柯毓庭／攝影
侯友宜與黃宗仁參與落成啟用典禮。記者柯毓庭／攝影

侯友宜 淡水

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