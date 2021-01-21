非法日租套房供居家檢疫者入住 中市府今年開罰5家

新冠肺炎疫情升溫，疫情指揮中心自1月15日起所有返國者居家檢疫都必須要「一人一戶」，台中市府觀光旅遊局加強稽查非法日租套房，今年至今已查獲並開罰5家供居家檢疫者入住的非法日租套房，有1家開罰20萬元，其餘4家開罰10萬元，並勒令停業，其中有2家更是被查獲裁處2次，依規定將可斷水斷電。

為保障住宿安全，防疫期間，台中市旅宿防疫採分流管控，「安心旅宿」收住一般遊客及居家檢疫者家屬，「居家檢疫替代所」僅收住居家檢疫者，並針對日租套房等非法旅宿加強查緝取締，確保防疫工作無死角，保障旅宿公共安全。

觀旅局長林筱淇表示，旅宿業接待不特定的旅客，是第一線防疫場所，旅客在入住旅宿業中所使用杯子、枕頭及被床單備品、浴廁和客房內傢俱的消毒清潔等，是否達到衛生標準，都是重要的防疫關鍵。

林筱淇說，日租套房等非法旅宿未經建管、消防、衛生、環保及觀光等主管機關審查合格，且多潛藏在公寓大廈或狹小巷弄內，出入的人員複雜且無法掌握，恐成為社區防疫的隱憂，為了民眾健康及安全，切勿入住。

觀旅局表示，今年至今已查獲5家非法日租套房提供居家檢疫者入住，4家依發展觀光條例各裁處以10萬元，其中1家開罰20萬元，並都勒令歇業，並將持續追蹤，若同一地點被查獲裁處第2次，最嚴重將強制執行斷水電處分，呼籲民眾千萬不要以身試法。

另民眾如發現有經營日租套房或非法旅宿場所，可提出書面檢舉，檢附明確的經營地點及交易明細等事證，經查證屬實，裁罰金額10萬元以上者，經營業者完成繳納罰款後，將提撥實收罰款金額的10%至15%作為檢舉獎金。

觀旅局也提醒民眾有居家檢疫需求，應自宅隔離或配合市府防疫措施，入住居家檢疫替代所，千萬不可隨意至網路或訂房平台預定日租套房等非法旅宿場所入住。