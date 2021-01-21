唐吉訶德設置紅龍管理排隊潮 北市交大：可裁罰

日本唐吉訶德「DON DON DONKI」西門店排隊人潮仍爆滿，24h營業吸引大批民眾排隊，不少人擔憂疫情擴散情況更加嚴峻，北市衛生局呼籲民眾戴口罩做好防疫作業，而北市警察交通大隊則說，該區屬西門町徒步區，店家為管理排隊人潮設置紅龍屬路障，可處最高2400元罰鍰。

唐吉訶德「DON DON DONKI」西門店開幕第3天，排隊人潮有增無減，加上標榜24小時營業，就算深夜仍有大批排隊人潮，民眾抱怨店家排隊人潮太多，幾乎成了路霸，嚴重影響民眾通行。

對此，交大表示，店家所處地區為西門町徒步區，雖然民眾排隊不算占用人行道，但店家為了管理而設置的紅龍，若妨礙行人通行，就屬於路障設施。

若有民眾反映，交大將請轄區派出所前往勸導店家進行改善，倘若店家遲未改善，將依照「道路交通管理處罰條例」，懲處1200元以上、2400元以下罰鍰。

另外，針對滿滿排隊人潮引發民眾堪憂疫情擴散，衛生局表示，在中央沒有更進一步規定的情況下，就是依照SOP作業，若中央針對大型商場防疫有其他佈達，也會宣傳。目前僅能呼籲民眾戴好口罩、勤洗手、注意自身健康狀況。