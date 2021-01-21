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新北捷運不只經營輕軌 還要種電、養魚、賣便當

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北捷運公司在淡海輕軌機廠屋頂建置太陽光電發電系統。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司在淡海輕軌機廠屋頂建置太陽光電發電系統。圖／新北捷運公司提供

台北市長柯文哲曾說新北淡海輕軌虧到不省人事，新北捷運公司指出，初期經營捷運要能賺錢很困難，除了本業收入以外，還需經營副業，目前淡海輕軌不僅能種電，還用滯洪池養鱘龍魚，更與淡水小農合作賣健康特色餐盒，副業收入已超過總收入5成。

淡海輕軌綠山線2018年通車後，被新北審計處點名因淡海新市鎮入住人口不如預期，導致運量不足年虧損1.7億元，不過隨著藍海線一期通車後，再加上附近觀光效益，通車後一周每日平均吸引2萬人次，票箱收入也逐漸增加。

新北捷運公司總經理吳國濟說，經營捷運初期要賺錢有困難，必須積極開創副業經濟，利用站體空間、高架墩柱、維修機廠、滯洪池等硬體空間，推動墩柱廣告、太陽光電發電系統、魚菜共生、特色餐盒，帶動副業的收入。

吳國濟表示，與大同集團旗下尚新公司合作，在淡海輕軌機廠屋頂建置太陽光電發電系統，是新北第一座光電捷運機廠，2020年併網完成，每年可發電200萬度電，約552家戶一年的使用量，同時年減碳量約1056公噸。

另外淡海輕軌維修機廠有滯洪池空間，吳國濟說，結合綠農科技選擇飼養鱘龍魚，未吃完飼料由蚯蚓、硝化菌等生物分解後，轉化為植物需要的營養來源，再由植物吸收並把乾淨的水質排回滯洪池中。

吳國濟指出，魚菜共生是全國軌道運輸業首創，未來也將飼養的鱘龍魚與淡水地區當地小農農特產品結合，推出健康、低鈉、高營養價值的特色餐盒，提供給月子中心、餐廳、公司行號及一般民眾購買。

吳國濟說，其他縣市捷運公司都有來取經，未來商業模式確定後可推廣至安坑、三鶯、環狀及未來的新北捷運路網，打造綠色產業鏈。

海輕軌維修機廠有滯洪池空間，新北捷運公司，結合綠農科技選擇推動魚菜共生。圖／新北捷運公司提供
海輕軌維修機廠有滯洪池空間，新北捷運公司，結合綠農科技選擇推動魚菜共生。圖／新北捷運公司提供
海輕軌維修機廠有滯洪池空間，新北捷運公司，結合綠農科技選擇推動魚菜共生。圖／新北捷運公司提供
海輕軌維修機廠有滯洪池空間，新北捷運公司，結合綠農科技選擇推動魚菜共生。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司在淡海輕軌墩柱經營廣告副業。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司在淡海輕軌墩柱經營廣告副業。圖／新北捷運公司提供

淡海輕軌 捷運 新北

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