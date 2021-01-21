春節前2周採買人車暴增 北市公布易壅塞路段提醒避開

農曆年即將到來，不少民眾開始進行採買、送禮及尾牙等活動，導致北市車流量上升及臨停情況變得更加頻繁，北市交通局指出，歷年交通幹道在春節前2周下午至晚間時段均出現交通壅塞現象；各大賣場、果菜及花卉市場等也會出現大量人車潮。北市交工處表示，建議民眾多搭乘大眾運輸，或避開壅塞道路，避免受阻。

交通局表示，分析往年經驗，農曆春節因採買年貨、送禮及尾牙等活動頻繁，造成北市車流量普遍上升及路側臨停情況變多，各主要幹道、快速道路在節前2周（1月27日至2月9日）下午2時至晚間8時止，因車多出現壅塞現象，若遇下雨或低溫，車速會更加緩慢，甚至出現故障車、事故變多等導致壅塞情況更加嚴重。

分析春節前車流主要壅塞時間及地點，交工處指出，春節前4周起各交通幹道及快速道路車速開始下降，春節前2周情況車速下降情況會更加明顯；主要集中於下午2時至晚間8時較為壅塞，春節前2周若沒下雨，易壅塞路段包含快速道路23處、主要幹道26處，若有降雨快速道路增至29處、主要幹道增至40處。

壅塞快速道路包含環河快速道路武昌至成都路段；水源快速道路環河至青年路段、萬大至泉州路段、水源至華江橋路段；建國高架松江至農安、市民至忠孝、羅斯至汀州等8路段；基隆高架市民至八德路段、羅斯至長興路段；新生高架市民至濟南等4路段；環東大道舊宗至金莊路段。

主要幹道部分包含中山南路忠孝至愛國路段；市民大道復興至敦化等4路段；民生西路延平至重慶路段；民族西路重慶至承德路段；光復北路南京至八德路段、民生至健康路段；光復南路八德至市民路段；忠孝東路中山至林森路段；信義路光復至基隆路段；南京西路西寧至承德路段。

建國南路八德至市民路段、仁愛至信義路段；建國北路民生至南京等3路段；復興北路濱江至民族路段、民族至民權路段；復興南路仁愛至信義路段；羅斯福路興隆至景隆路段。

另外，各大賣場、南北貨集散區、果菜市場、花卉市場及百貨公司等亦將出現趕辦年貨之人車潮，以迪化商圈、建國花市、萬大路批發市場、臺北魚市中心（濱江市場）、內湖批發市場為車潮較大地區。

交工處表示，因應春節前車流情況，除了加強車流監控、實施號誌時制因應措施，將市中心尖峰號誌時制計畫時段提前或延後，並調整各大市場、運輸場站、交流道等號誌時制，同時北市工務局也進行道路施工管制措施、北市警察局則專案規畫疏導策略及勤務計畫，共同合作因應春節前車流壅塞。