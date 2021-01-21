錳水造成濾心變焦黑 雙北市議員要求北水處補償用戶

1月12日受寒流影響，翡翠水庫發電放流水含錳量偏高，造成雙北部分地區住宅自來水質偏黃，估計450萬人受影響，有民眾發現家中整組濾心呈現泛黃甚至焦黑。對此，台北市議員陳怡君、新北市議員李坤城上午舉行記者會指出，若民眾如能提出證明，在自來水變黃前剛更換濾心，台北市自來水事業處應給予適當的補償。

對此，北水處主祕吳能鴻指出，這次是寒害造成，只要是北水處用戶，已提供受影響用戶5天基本費與用水費減免，以及另外5天基本費與用水費補償。

至於是否補償濾心，因很多錳水產生都是天候或源水異常，依國外案例，都採一次性定額補償，但議員提出要求後，會再檢討一次 ，是否有補償方案，兩周內決定。

李坤城指出，通常自來水濾心使用3、4個月後，都還是白色，但這次有民眾發現泛黃、發黑的濾心，才使用了3、4天，且新北消保官也認為，民眾若能舉證，換濾心和水變黃有因果關係，在1月12日、14日這一周換的，雖然不是要求換一根新的，但水公司應該考慮給適當的補償。

陳怡君說，北水處說錳水對健康危害小，但往後若有寒害發生，如何讓民眾放心？濾心的顏色差異這麼大，沒人敢繼續使用，希望北水處能再討論一下可能的補助方案。

吳能鴻表示，1月7日至13日出現連續10度以下低溫，山上比較冰冷的水，流到翡翠水庫水源區，造成底部翻騰現象 ，以致取水後產生用戶的水也含有溶解錳，因每一家用水設備、用水速度與錳留在管內均勻程度不一，有些幾乎沒有受影響，大約在36小時內恢復，且濾心不是法定的用水設備，因此補償10天水費。