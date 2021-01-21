花價值13萬元年菜助弱勢 議員劉美芳帶頭送暖

新北市議員劉美芳號召各界好友，在今日舉辦年節送暖，合計送出66組總值約13萬的年菜，贈與新北市政府社會局，要幫助寒冬中弱勢、單親、低收入戶等家庭，能在過年期間感受人情溫暖。

對比去年暖冬天氣，今年冬季氣候極端，多次創下10度以下低溫，有感於凍死新聞屢見不鮮，劉美芳邀請板橋國際青年商會共同促成這次年節送暖活動。66組年菜預計透過「新北市好日子愛心大平台」加上實際服務的社會局志工，篩選出需要被幫助的家庭。

劉美芳說，社會上有很多需要被關懷的角落，藉由這次送暖活動拋磚引玉，希望能讓正向力量循環，讓更多人投入其中。板橋國際青年商會會長洪瑄憶則說，這次發起捐贈年菜的都是板橋在地人，也透過實際行動，回饋板橋鄉親。

年菜內容為復興空廚2021食全十美組合，包括常見的「佛跳牆」、「櫻花蝦油飯」與「無錫排骨」等，母公司中保無限家餐飲經理陳宜君表示，用最傳統的風味，讓弱勢家庭感受最直接的溫暖。

這次年菜預計2月1日開始發放，社會局副局長許秀能指出，板橋區超過55萬人口中約有2千戶弱勢家庭，在政府有限力量下，民間能給予無窮的支援，為弱勢家庭盡一分心。