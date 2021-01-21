春節北北基計程車每趟加收20元 2/7到2/16

農曆春節將至，台北市公運處今天表示，春節期間搭乘計程車每趟加收20元，北北基同步自2月7日到16日實施10天，提醒駕駛記得按下計費表的春節加成，並照表收費，不得額外加收。

交通局公共運輸處科長王郁凱表示，為了體恤計程車駕駛在新春過年期間服務的辛勞，今年春節每趟運價加收20元，台北、新北、基隆市同步自2月7日到16日實施10天，提醒駕駛使用新式計費表內建功能選取春節加成，並依跳表金額向乘客收費；如未選取春節加成鍵者，不得額外加收。

王郁凱說，為了避免糾紛，民眾下車前請記得向駕駛索取乘車證明，如春節期間遇有駕駛超收車資或拒載等情形，可向公運處或警察機關檢舉，也可撥打1999專線申訴，經查證屬實將依違反公路法或道路交通管理處罰條例舉發。

公運處特別提醒，由於春節拜年、應酬場合較多，民眾可多加利用計程車，以避免酒後駕車發生危險，保障自己及其他用路人安全；另也希望請乘客於春節期間搭車時，能夠給予運將朋友打氣或額外鼓勵，讓大家一起過個快樂、平安的歡喜年。