中和地區寒流中洗澡沒熱水 天然氣賠償方案民眾不滿意

上周霸王級寒流來襲，新北市中和區許多住戶卻因天然氣供應量不足，沒有熱水洗澡，有人甚至因此感冒，憤而要求供應商欣欣天然氣公司賠償。經新北市消保官及民代要求，欣欣允諾補償14里共上萬戶各3天基本費及日均使用費，不過現在卻有其他里的里民表示，受影響卻未納入補償，應擴大範圍。

新北市消保官指出，針對中和區受影響用戶，欣欣將根據投訴電話紀錄及用量，從寬認定補償範圍，預計有員山地區(民有里、民享里、瑞穗里、冠穗里、明穗里、國光里、壽德里)及南勢地區(中興里、忠孝里、復興里、和興里、華南里、新南里、德行里)共14里、超過1萬戶。

不過補償範圍一出，不少中和區的其他里民表示，受到影響卻沒納入補償，新北市議員張維倩今也邀集民眾與新北市消保官召開記者會，討論擴大補償方案。

張維倩表示，中和區還有華新、內南、景福、外南等里的住戶也受到影響，希望欣欣能視實際狀況擴大通案補償，或是依民眾個案申請從寬認定。新北市消保官溫婉如表示，對於相關意見，將提供給欣欣天然氣公司研議，另針對個案消費爭議，可至行政院消費者保護會網站線上申訴，或到新北市府手寫申訴表單。