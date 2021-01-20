青春樂好 YOUNG 台北車站公益展藝秀

「青春樂好 YOUNG」公益晚會，今晚在台北車站大廳舉行。音樂、舞蹈輪番上陣，與會大小朋友開心度過寒假第一個夜晚。

恩慈美國學校董事長鄒麟表示，受新冠肺炎COVID19疫情影響，2020年充斥低迷與不安的氛圍，年輕學子在面對課業與人際關係之外，也受到整體環境不確定因素的影響，承受許多心理負擔。他與 Grace Christian Academy 校長Bonnie Chow、成功高中校長孫明峰、仁愛國中校長曾文龍、瑠公國中校長漫安琦等共同倡議，結合青少年透過音樂、舞蹈交流，得到心靈療癒，以紓解課業壓力，同時一掃面對疫情帶來的陰霾與生活中引發的憂鬱，讓青少年在2021年能夠一掃情緒低氣壓，展現年輕活力的色彩。

節目由恩慈美國學校、瑠公國中管樂團與打擊樂團、仁愛國中音樂班、成功高中吉他社、北一女中民吉社、建國中學民吉社、中山女高吉他社、大安高工韓舞社等八校學子接力演出，展現青春亮眼才華。