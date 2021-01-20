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賴品妤：台鐵EMU900新列車最快清明上路 經汐科多2車廂
立委賴品妤今晚在臉書貼文表示，台鐵EMU900新通勤列車，最快清明連假就能，以後行經汐科的每輛區間車，都會多2個車廂的運量。
賴品妤在臉書貼文說，她在去年11月就已經和台鐵反映，有關汐止通勤壅塞的狀況，尤其是在汐止與汐科站。當時台鐵承諾，新買的520輛EMU900型電聯車，將投入北部的通勤輸運，把運量整體拉高，以後行經汐科的每輛區間車，都會多2個車廂的運量。
賴品妤表示，她和各位鄉親報告，新列車原訂農曆春節前上路，但因台鐵要求新列車的減速率應比照現行其他電聯車，才能配合司機操作。在與韓國製造商Rotem協調後，會由德國軔機製造商 Knorr來調整。但德國因新冠肺炎疫情而導致暫時無法出國，因此期程才會往後延長。
賴品妤指出，目前評估，如果無意外狀況，預計在清明節連假時，大家就能搭到最新的列車，她也會持續監督，確保期程，隨時向鄉親報告。
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