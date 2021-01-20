新北神秘人11年慨捐2.1億！真實身分只有4人知 捐款原因曝

新北市一名神秘人11年來默默捐善款給新北市政府，已捐贈2億1千萬元，幫助超過200萬名弱勢。有媒體報導，全台灣只有4人知道「無名氏」的身分，而其捐款的原因，是看不慣大陸富豪陳光標來台高調行善的行為。

每年農曆春節前夕總有一名善心人士，以「無名氏」的名義捐贈善款給新北市政府，市長侯友宜19日在市政會議宣布，無名氏今年再度捐款2000萬元，已累積捐款2.1億元，嘉惠超過200萬老人、兒少、婦女、新住民及身心障礙者等弱勢族群。

新北市府也指出，11年前「大陸首善」的陳光標來台高調行善，引起「無名氏」注意，當年馬上跟進捐出1千萬給新北市府，隔年更加碼到2千萬，11年行善不曾間斷。

江蘇富豪陳光標2011年來台灣高調行善，引起新北「無名氏」注意。圖／聯合報系資料照

根據「蘋果日報」報導，「無名氏」為善不欲人知，行事作風低調，全台灣只有4人知道他的真實身份，分別是前後任新北市長朱立倫、侯友宜以及前後任秘書長許育寧、林祐賢。新北市社會局長張錦麗透露，曾邀請「無名氏」來市府，想向他說明善款用在哪個方面，但「無名氏」婉拒，表示完全相信市府。

此外，「無名氏」每次捐款都會附一張感謝信，在侯友宜當選新北市長後，「無名氏」在信內寫道，「我是朱市長的好朋友，也會變成侯市長的好朋友，新的一年個人深深期待新北市的善舉能夠一棒接一棒的傳承下去」。

新北市府表示，無名氏捐款將用在推動獨老五福樂活服務計畫，結合青年參與服務獨居長輩，倡導青銀共融，過餐飲、關懷、健康促進、居家安全等服務，促進獨老人際關係與社會參與，同時過去的服務也持續推動。