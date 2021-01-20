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新北這8條路住戶有福了 3月起免費受理拉皮
新北市板橋區林本源園邸（又稱林家花園）為著名國定古蹟，但周邊建物卻錯雜老舊，新北市府選定6處私有建物，以公辦方式免費進行整建維護及立面修繕，目前已有1處完工、3處施工中、2處細部設計，將於今年上半年陸續完工。新北市長侯友宜今前往視察完工建物時表示，3月起將正式受理民眾申請，全市8條主要道路周邊符合資格者，皆可由市府免費設計、拉皮，帶給住家嶄新容貌，
新北市都更處指出，配合都更三箭政策中第二箭的「主幹道沿線環境優化」，選定縣民大道及林家花園周邊的6處建物為示範地區，由市府整合住戶意見，並免費設計、拉皮；3月底將公告「都市更新示範街道環境改善計畫」，8處計畫道路周邊符合資格的建物，由住戶整合100%意見後提出申請，同樣由市府免費設計、拉皮。
都更處表示，8處計畫道路分別為板橋區的文昌街、府中路、北門街、文化路，以及新莊區中正路、樹林區鎮前街、中和區景平路、永和區永和路二段，同時符合屋齡15年以上的臨路住宅或商業區，以及位於捷運、火車場站、古蹟周邊的300公尺範圍內，就可提出申請。
侯友宜表示，11年前初任新北副市長時，就很想改變縣民大道沿線的景觀，讓大家進到新北市中心，就感受到泱泱城市的美學，周邊的6建物也將在今年上半年完工。3月推出的改善計畫，則針對8處老舊的主要道路，「只要住戶百分之百同意，新北市會從設計、規劃到施工、興建，讓城市美學改變房子的容貌。」
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