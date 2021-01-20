上百名替代役來送暖 為獨居老人打掃、獻關愛

新北市民政局啟動50場替代役獨老關懷及年節大掃除，率市府及各公所總計150名替代役於農曆年前分梯分區投入社會公益服務，用關心、替長輩打掃等實際行動送愛獨老。

8名替代役今日前往三重高齡81歲張奶奶家，從掃拖、清潔廁所到收納摺衣，耗費一上午總算把完成關懷行動，民政局也貼心致贈溫熱按摩枕及養生禮盒，要讓張奶奶開心迎新年。

其中具醫師執照的替代役男周宗翰已從醫2年，他表示以往都在醫院服務民眾，今天有機會到獨老家中關懷，別具意義也充滿不捨。尤其看見張奶奶近日感冒身體微恙，特別囑咐奶奶要多休息、適當補充水份和營養，必要時以藥物控制不適症狀，以免病情加重。

民政局長柯慶忠透露，民政局連續7年辦理替代役「歲末關懷獨居長者及協助居家清潔」活動至今超過400場，動員1600位替代役投入地方關懷，培養其社會責任，期許活動能給長輩更多的愛與溫暖。

另外，日前新莊場次與弘道基金會合作，前往因嚴重燒燙傷致行動力弱化的吳女士家打掃，替代役男李承穎表示，能貢獻一己之力回饋社會，讓服役生活更有價值。

兵役勤管科長李明鴻指出，新北150名替代役不僅協助獨老居家清潔，近期各地血庫告急，他們也樂於捐血，年節將至，更前進第一線送年菜給長者，在平日服勤之餘，奉獻愛心，為新北注入更多善能量。