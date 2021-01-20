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新北提綠美學施作準則 2年改造百座公園10條景觀廊道

聯合報 / 記者江婉儀張哲郢／新北即時報導
景觀處長林俊德表示，針對郊山型既有綠廊，如三芝櫻花大道，除了配合節慶搭配燈飾營造特色主題，並在人行步道增添綠化腹地、透過複層植栽增添季節變化。圖／新北市景觀處提供
景觀處長林俊德表示，針對郊山型既有綠廊，如三芝櫻花大道，除了配合節慶搭配燈飾營造特色主題，並在人行步道增添綠化腹地、透過複層植栽增添季節變化。圖／新北市景觀處提供

為改變都市景觀，新北市景觀處訂定「綠美學施作準則」，改造新北地景，2年內針對都會型、水岸型、郊山型等既有綠廊微整形，並營造10條景觀廊道，另外，除了新闢、還要改造老舊公園，總計要完成目標100座。

景觀處今年起將針對既有道路「微整形」，景觀處長林俊德表示，針對都會型及郊山型既有綠廊，如北大社區樟樹大道及三芝櫻花大道等，除了配合節慶搭配燈飾營造特色主題，並在人行步道增添綠化腹地、透過複層植栽增添季節變化；水岸型步道如泰山蒜香藤大道，則以種植蔓性與鮮豔植栽，並修剪兩側行道樹木，打造垂直化、整齊的視覺效果。

此外，未來將在整體開發區裡的路寬20米以上道路，打造為景觀廊道，除了新泰塭仔圳重劃區開發案外，仍在討論的蘆南蘆北都市計畫也可能列入考量。

景觀處也將盤點具有改造潛力的既有道路，包含新莊中港大排等，以打造悠閒環境廊道為目標，並找專家學者討論，並邀請曾參加全國景觀競賽的隊伍參與設計，最快將在1月底開會討論。

景觀處表示，該處廊道若無法移動原有植栽，除了會在人行道增加種植腹地，也可種植季節性灌木植物營造層次感，或配合特定節慶以燈飾等裝置營造過節氣氛。

市府預計下半年要打造景觀燈區，農業局長李玟表示，目前規劃在都會區找類似林蔭大道的場所，與在地居民及商圈結合，引入燈光元素，以工作坊的模式讓公私領域進行討論，打造類似日本六本木燈景，預計在今年最後一季呈現成果。

新北市從108年起推動全齡化共融遊戲公園，翻轉罐頭式遊具及改建公園軟硬體建設，景觀處表示，今年預計會執行30多個工程，將會持續盤點，今年上半年將有10處公園完工，近期完工包含鹿角溪公園第四期工程、三芝櫻花公園將在1月底前完工、蘆洲永平公園將在3月完工等。

景觀處表示，水岸型步道如泰山蒜香藤大道，則以種植蔓性與鮮豔植栽，並修剪兩側行道樹木，打造垂直化、整齊的視覺效果。圖／新北市景觀處提供
景觀處表示，水岸型步道如泰山蒜香藤大道，則以種植蔓性與鮮豔植栽，並修剪兩側行道樹木，打造垂直化、整齊的視覺效果。圖／新北市景觀處提供

人行道

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