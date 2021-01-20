暖心家族期末請大餐 偏鄉學生展現才藝

暖心家族今(20)日在學期末，請十分、上林、柑林三所國小學生們吃大餐，端上偏鄉地區幾乎沒有賣的披薩、炸雞薯條，讓小朋友們吃得好開心，而孩子們也準備表演，其中上林國小拿到新北市東區英語歌謠比賽第一名，呈現鄉下學生的進步及努力。

暖心家族總召集人黃麗珠表示，暖心家族八年前來到東北角關心偏鄉教育，從原本僅在十分國小進行期末愛心餐會，自去年開始跨區加入上林國小及柑林國小的學生，讓台二丙線公路上的三所小學校，都能在學期末開心享受美食與精美禮物。

上林國小校長乃瑞春表示，貴賓們難得來到上林國小，除了放天燈祈福外，也看到孩子們這學期練習的精彩才藝，包括上林國小震撼的太鼓表演、柑林國小精神奕奕的武術、十分國小結合地方特色的天燈舞，讓貴賓們都好驚喜，而這學期上林國小學生們在新北市東區英語歌謠比賽中脫穎而出，勝過大新店地區及汐止區等都市學校，展現鄉下孩子在努力下無限的可能。

這一次各校也帶來愜意的音樂演出，大家吃著美味的炸雞薯條，還有柴魚披薩，快樂迎接寒假，也期待透過更多社會愛心，幫助偏鄉學校有更多資源，鼓勵孩子們更多元的學習發展。