瑞芳獅子會贈輪椅 瑞平雙三區衛生所受惠

觀天下 / 記者蕭皓文／雙溪報導
瑞芳獅子會贈與瑞芳、平溪、雙溪三區衛生所輪椅供行動不便民眾使用。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳獅子會贈與瑞芳、平溪、雙溪三區衛生所輪椅供行動不便民眾使用。 圖／觀天下有線電視提供

東北角地區長者比例高，瑞芳獅子會昨(19)日贈與瑞芳、平溪、雙溪三區衛生所輪椅供行動不便民眾使用，更加碼一台全自動身高體重計，讓衛生所的硬體資源改善，也讓偏鄉醫療服務品質提升。

平溪區衛生所主任林太仁表示，偏鄉醫療資源較少，設備常常需要輪流使用耗費等待時間，降低民眾前來就診的意願，很感謝瑞芳獅子會從去年開始關心本所器材數量上的改善，更提供自動身高體重計，設有扶手讓老人家保持平衡，更加安全。

瑞芳獅子會會長黃進勝表示，瑞芳獅子會有發現東北角地區長者醫療上的不足，希望透過綿薄之力，從輪椅到各項設備，讓衛生所內行動不便、或是排隊等候器材的狀況越來越少見，這次提供10台輪椅至平溪區衛生所，10台輪椅至雙溪區衛生所，3台輪椅至瑞芳區衛生所，民眾如有需要，可向衛生所詢問借用服務。

瑞芳 平溪

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