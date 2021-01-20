新店中山公園增亮點 建偶戲舞台看布袋戲

觀天下 / 記者張芳琪／新店報導
新店區中山里中山公園建置偶戲舞台，要讓大家藉此回憶起小時候看布袋戲的情景。 圖／大新店有線電視提供
新店區中山里中山公園建置偶戲舞台，要讓大家藉此回憶起小時候看布袋戲的情景。 圖／大新店有線電視提供

新店區中山里中山公園，又稱為奇蹟公園，因為公園裏頭有各式各樣創意十足的設施，現在又多了一項-偶戲舞台，原先只是想要做個樹屋，里長潘威志靈機一動，想讓小孩、老人家都能使用，便結合偶戲建置偶戲舞台，要讓大家藉此回憶起小時候看布袋戲的情景。

里長潘威志指出，目前是先用二手的絨毛娃娃，當作戲偶，讓長輩體驗在舞台上操作演出，沒想到大家反應熱烈，而且已經開始籌畫寫腳本，不僅激發出長輩的表演才能，也讓大家藉此回憶起小時候看布袋戲的情景。

除了偶戲舞台的創意設計，在舞台下還有一個巧思，就是設置了一面塗鴉區，不論大人小孩都能隨意拿起粉筆，進行繪畫創作，增添了公園內遊玩的樂趣，中山公園內的創意設施相當多，現在又有了一個新亮點，也帶給民眾和長輩一個新奇的體驗。

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