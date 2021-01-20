說吉祥話做發糕 萬里幼兒園結業式飄年味

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
市立萬里幼兒園結業式充滿了年味，孩子們做發糕，以及透過說吉祥話，讓結業式變的喜氣熱鬧。 圖／紅樹林有線電視提供
市立萬里幼兒園結業式充滿了年味，孩子們做發糕，以及透過說吉祥話，讓結業式變的喜氣熱鬧。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區的市立萬里幼兒園結業式充滿了年味，孩子們在結業時的前一天開始做發糕，結束的這一天要帶著滿滿的年節祝福，祝福托老中心的阿公阿嬤及幼兒園裡的老師們，透過說吉祥話拿到最喜愛的紅包，讓結業式變的喜氣熱鬧。

市立萬里幼兒園長鍾綺芬說，今年很多活動都受到疫情影響，像是每年都會有的一家一菜圍爐活動，今年改成孩子們自己煮火鍋，為了要讓結業式充滿年味，特別規劃了說吉祥話、做發糕的活動，孩子們在結業式的這一天，可以帶著吉祥話與發糕跟師長們分享得到可愛的牛年紅包，也可以帶回家與家人分享，讓家裡充滿年節味。

萬里幼兒園結業式的現場佈置相當用心，到處都充滿喜慶，還有柱子上有精心佈置的兩條大魚，讓孩子們抽出魚鱗裡的吉祥話，唸出來並且綁在發糕上帶回家與家人分享，不僅如此，小朋友也懂得跟樓上托老中心的長輩們分享，阿公阿嬤被孩子們萌翻，更加也促進代間教育發展。

萬里公共托老中心主任彭銘助指出，偏鄉阿公阿嬤多半兒孫都在市區工作唸書，平時見到親孫的機會不多，還好有樓下的萬里幼兒園時常來與長輩互動，過年前還不忘做發糕來送給長輩，這也讓長輩感受到滿滿的年味節慶的喜悅。

結業式孩子們說吉祥話就可以得到師長準備的巧克力金幣牛年紅包，幼兒園也期待孩子們可以在年節前，期末時分學習傳統農曆年節的各項習俗與文化，除了感受滿滿節慶喜悅，更加也要將這份年味分享給老師、同學與家人。

萬里 幼兒園

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