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汐止厚德里邀長輩吃尾牙 防疫抽年菜帶走家

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止厚德里取消四五百人的餐會，而一桌十道的年菜，則是由長輩每人抽一道，打包帶回家。 圖／觀天下有線電視提供
汐止厚德里取消四五百人的餐會，而一桌十道的年菜，則是由長輩每人抽一道，打包帶回家。 圖／觀天下有線電視提供

歲末年終寒冬送暖，汐止厚德里今(20)日邀請里內長輩吃尾牙，只是疫情緊張，配合防疫今年有新創舉，取消四五百人的餐會，而一桌十道的年菜，則是由長輩每人抽一道，打包帶回家，有佛跳牆、豬腳或是炸雞腿，長輩們都好開心。

厚德里長陳有諒說，寒冬送暖老人尾牙餐會我們已經連續辦第六年，由於國內疫情嚴重，配合政府改用年菜發放的方式，不讓他們在這裡群聚吃飯，老人家也都認為這是非常好的活動，除了年菜還有麵條可以帶回家，現場看到長輩們抽到年菜都很開心，本來都是一個人享用，現在抽到帶回去全家享用。

里民說，像是有十隻雞腿，可以拿回去大家一起吃，我們的菜單很好，有佛跳牆、魚、蝦子等等，另外，因為他們來這裡沒有吃飯，還特別準備了一個人一個肉包。

有一整隻魚或是一盤十支炸雞腿、還是佛跳牆，每一道菜都不錯，長輩們抽到都好興奮，配合防疫戴口罩、量體溫、實名制，儘管無法圍爐，不過，另類尾牙抽年菜，長輩們覺得安全也開心。

年菜 尾牙

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