河濱公園「全日」可放爆竹煙火 北市除夕、初一開放3處

新春將至，北市水利處開放溪州（福和）河濱公園、福安河濱公園和關渡水岸公園，民眾可於除夕、初一全日時段燃放爆竹煙火，提醒民眾要在指定的區域和時段施放，違規則會開罰2400元至6000元。另外，河濱自行車租借站也有異動，除夕、初一縮短營業時間為早上9點至下午5點。

水利處河川管理科邱股長表示，平常民眾可依照《台北市禁止從事妨礙安寧行為之區域範圍及時段》，在早上8點至晚上10點施放小型煙火，例如，一般水鴛鴦、沖天炮等，若是民眾需要施放高空煙火則需要向消防局申請。

適逢春節期間，水利處河川管理科邱股長表示，原先民眾就可於指定時段至溪洲（福和）河濱公園施放煙火，春節期間，除開放溪洲（福和）河濱公園外，考量區域位置、遠離民宅的特性，另開放福安河濱公園、關渡水岸公園，並將3處地點「全日」時段開放燃放爆竹煙火，初二起則回歸原本規範。

水利處也提醒，民眾若到河濱公園燃炮，請不要朝向民宅、人員或設施物，尤其入夜後請顧及鄰近民宅安寧避免紛爭，也請隨手帶走垃圾，勿隨地丟棄造成髒亂。春節期間將派員加強巡邏，也呼籲民眾燃炮應在河濱公園指定的區域和時段，若民眾在未開放的地點和時間燃放燃炮，水利處的巡查人員將先勸導，仍不改善者，可依「台北市公園管理自治條例」，依違規次數開罰2400元至6000元。