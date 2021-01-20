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紫南宮十年來首度初一停發錢母 北台萬人發錢母動向曝

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜去年發送烘爐地限量招財錢母。圖／取自新北市府官網
新北市長侯友宜去年發送烘爐地限量招財錢母。圖／取自新北市府官網

因應疫情有蔓延風險，著名的南投竹山紫南宮大年初一發錢母活動決定延後，創10年首例。與紫南宮及屏東車城福安宮並稱「全台三大土地公廟」的新北市中和區烘爐地南山福德宮，每年新春也都會舉辦發錢母活動，吸引上萬人參加，新北市長侯友宜去年發放錢母時，更還強調是烘爐地福德宮特別加持過。對於是否取消或延後新春發錢母活動，南山福德宮總幹事游輝文表示，目前仍在跟區公所研議，預計下周開會決定。

中和烘爐地南山福德宮為24小時開放的土地公廟，擁有北台灣最大尊、108台尺的土地公，求財相當靈驗，每年春節廟方都會發放發財金，皆發放數萬份，超過上萬人領取，為北台灣代表性的新春活動。

雖因疫情影響，紫南宮宣布初一停發錢母，但南山福德宮官方臉書昨仍貼出新春發錢母文宣，開運發財金將從除夕夜晚上9點開始發放，另還有發放平安賜福聚寶袋、點光明燈送牛年金幣等活動。不過廟方也有備註，「以上春節活動資訊內容如遇人力或不可抗力因素，本宮保有隨時修改、暫停、停止活動之權力。」

記者致電南山福德宮總幹事游輝文，他表示目前仍在跟區公所討論，預計下周會開會決定；中和區長賴俊達表示，一切宗教活動將按照新北市府防疫指引，若照常舉行一定強制戴口罩，並限縮在最小規模，預計這兩周就會開會決定是否取消、延期或採其他方式。

南山福德宮官方臉書昨仍貼出新春發錢母文宣。記者吳亮賢／翻攝
南山福德宮官方臉書昨仍貼出新春發錢母文宣。記者吳亮賢／翻攝

紫南宮

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