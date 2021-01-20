「松山100再出發」 費鴻泰寫春聯現場揮毫

慶祝松山區100年，松山車站舉辦「松山100再出發」快閃活動，國民黨立委費鴻泰委員上午參加台北市松山區公所主辦的迎春寫春聯活動，親自揮毫，贈予現場參加民眾。

台北市松山區公所主辦的迎春揮毫寫春聯活動，現場請來書法名師為民眾寫春聯應景，吸引不少民眾索取。費鴻泰現場寫了「為民打拼」四字，贈予現場民眾。

此外，台北松山區公所、財團法人趨勢研究文教基金會、財團法人慈祐宮兩個單位主辦之「松山100再出發-松山車站快閃」影片發表會，也在區公所11樓大禮堂舉行。松山區副區長施淑梨副主持時，頒送感謝狀給所有協助拍攝的單位及團體。在影片欣賞發表過後，也邀約松山區婦女團體手作應景的藝術品「大桔大利」，讓發表會增加藝術氣習。松山區公所表示， 歡迎到松山區來趟微旅行。