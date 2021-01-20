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中和居民寒流中洗冷水澡 天然氣公司補償萬戶辦法出爐

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
欣欣瓦斯公司於日前緊急增設管線，因應民眾天然氣需求。圖／新北經發局提供
欣欣瓦斯公司於日前緊急增設管線，因應民眾天然氣需求。圖／新北經發局提供

上周霸王級寒流來襲，新北市中和區許多居民卻無天然氣可用，只能洗冷水澡，影響數千戶，雖供應商欣欣天然氣公司緊急增設管線後，狀況已改善，但不少住戶因此感冒，要求欣欣應賠償損失。新北市消保官調查後，欣欣應消保官要求，將賠償受影響用戶基本費和平均使用費各三天，總計賠償14里，超過一萬戶。

新北市消保官指出，中和區部分位於天然氣管線末端的用戶，在霸王級寒流來襲時無熱水澡可洗，消費權益受損而引發民怨，18日針對欣欣天然氣進行第2次行政調查，欣欣應消保官要求，並善盡企業社會責任，將對受影響用戶提出補償方案。

欣欣天然氣表示，已根據接獲的投訴電話紀錄以及管線末端用量情形，從寬認定應受補償用戶，預計對員山地區(民有里、民享里、瑞穗里、冠穗里、明穗里、國光里、壽德里等7個里)及南勢地區(中興里、忠孝里、復興里、和興里、華南里、新南里、德行里等7個里)，補償超過1萬用戶，「對受影響用戶不便與困擾深感抱歉，期盼能透過補償方案重獲用戶的支持與諒解」。

消保官表示，補償方案包括扣減3日基本費，並補償用戶平均每日使用量計算3日金額，相關訊息將於次期帳單中顯示。補償方案為欣欣天然氣提供之通案解決方式，受影響用戶不須申請即可獲得補償，但不排除個別用戶就其他損害舉證向欣欣天然氣求償之權利。

消保官 寒流

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