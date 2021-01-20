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無名氏捐新北2000萬 連11年捐逾2億善款助弱勢

中央社 / 新北20日電

「無名氏」連續11年捐贈善款給新北市府，發揮愛心幫助弱勢；今年再度捐贈新台幣2000萬善款，累計捐款高達2億1000萬元，協助市府推動各項福利方案，今天獲得市長侯友宜感謝。

新北市長侯友宜今天在市政會議結束前，感謝無名氏多年來肯定市府團隊；市府透過5個局處執行多達48項關懷弱勢福利方案，嘉惠超過200萬名老人、兒少、婦女、新住民及身心障礙者等弱勢族群。

侯友宜表示，社會不只一位「無名氏」，有許多熱心的民眾、團體及企業都有關懷、回饋社會的心，盼望透過愛心大平台，讓想要行善的人有出處，需要幫助的人有資源。

社會局相關官員告訴中央社記者，11年來至今都不清楚「無名氏」的真實身分，無論是前任市長朱立倫期間，或現任市長侯友宜期間，相關捐款收據與捐款感謝狀，都是透過市府秘書長轉達，全市府僅有少數人知悉「無名氏」的身分。

市府表示，無名氏今年再度捐出2000萬元善款，將推動「獨老五福樂活服務計畫」，結合青年參與服務獨居長輩，倡導青銀共融，藉餐飲、關懷、促進健康、居家安全等服務，促進獨居長輩人際關係及參與社會。

市府指出，將持續辦理敬老眼鏡、長春固齒塗氟計畫、育兒寶貝袋及建教合作圓夢獎助方案，讓「無名氏」的愛與關懷充分發揮效益。

侯友宜 捐款

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