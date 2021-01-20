萬華車站地下停車場啟用 試營運1個月期間免費停車

台北市萬華車站地下停車場今舉辦啟用典禮，設置297格汽車停車位及50格平面機車停車格，即日起試營運1個月並開放免費停車，未來從2月20日零時起開始收費，汽車每小時最高40元、機車免費。

位於康定路兩側的廣一、廣二用地，本為4000多坪臨時平面停車場，因應萬華雙子星大樓啟用、大理服飾形象商圈及萬華車站旅客轉乘停車需求，才決定新建地下停車場。

台北市副市長彭振聲出席典禮致詞表示，此停車場為中央與地方合作案例，從2017年起開始醞釀研議，由台鐵局委託交通部鐵改局代辦施工，打造地下2層停車空間，設置297個汽車停車格、50個平面機車格。

彭振聲指出，目前萬華地區有7個地下停車場，今天萬華車站地下場啟用後成為第8個，除了興建地下停車場外，也施作平面公園綠地。

萬華地區停車大不易，由於此停車場有推月票，預估開幕後過沒幾天就會客滿；這個由中央、地方及民代共同爭取的停車場，未來能有助地方觀光、商業發展，也能滿足地方停車需求。

北市停管處長李昆振表示，此工程自2017年1月19日起，歷經4年建置期，中間曾因用地取得困難一度停滯，經地方爭取、溝通後才順利完工，未來將由停管處營運管理。

此停車場工程不僅為中央、地方合作里程碑，也是「中正萬華復興計畫」的門戶亮點之一，更為萬華地區生活空間再造及西區軸線翻轉的重要指標之一。

李昆振指出，萬華車站地下停車場工程打造地下2層停車空間，設置297個汽車停車格，建置智慧化車牌辨識進出、在席偵測及智慧尋停車系統；地面層則設置50個機車停車格及綠蔭廣場，讓民眾有舒適的交通及停車環境。

停管處表示，依據「台北市公有停車場收費費率自治條例」，並參考分進停車場停車費率，訂定萬華車站地下停車場費率為小型車平日1小時30元、假日1小時40元，全日月票為4800元，平面機車格則免費。

為了回饋停車場周邊里民，於停車場所在里（萬華區富服里）設籍里民，享汽車全日月票7折優惠，每月3360元。

設籍停車場出入口周邊半徑300公尺內的里民（萬華區頂碩里、雙園里、和平里、糖廍里、青山里、富民里及福音里），享汽車全日月票8折優惠，每月3840元。

若想購買里民優惠停車月票，須憑身分證及停車執照（申請車輛限本人、配偶或直系親屬所有）購買；停管處表示，地下停車場開放後，預計可舒緩周邊建物附屬停車空間不足而衍生停車需求。