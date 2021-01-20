動物園遷木柵逾30年 北巿議員：應重規畫現代化動物園

動物園兼具教育及保育功能，台北市議員吳世正今上午與台灣動物社會研究會人員前往台北市立動物園會勘，除了了解石虎脫逃原因，也認為台北市立動物園自1987年遷至木柵，迄今已逾30年，園內環境已不符合現代化動物園的樣貌，有必要重新規畫設計現代化的動物園。

吳世正指出，台灣動物社會研究會在去年11月實地觀察評鑑台北市立動物園內的8種物種，發現有動物因圈養空間不足出現異常行為，部分展示區地面為水泥材質不適動物活動及展示區缺乏遮蔽等問題，認為動物園在保育方面仍有加強空間，園方應作出具體改善承諾。

例如，有多種動物出現嚴重不斷重複的行為，表示動物心理健康產生問題，長鼻浣熊、黑熊、亞洲象、花豹、孟加拉虎、無尾熊及灰狼等，出現如固定方式、地點、距離來回，頻率高且無特定目的的動作。台灣動物社會研究會研究員陳生慶說，動物園應盤點有多少這種狀況的動物，有沒有醫療措施？

吳世正看見一隻高齡、脫毛的灰熊，一直躺在地上，他認為，動物園要展示健康、快樂的動物，動物園表示，灰熊是在曬太陽，平時玩起來還是可愛的很，還會去逗其他小熊，「也會玩得很瘋」。若是樣子醜了就被安排去後面，也會捨不得。灰熊休息時間比較多，是牠日常的生活節奏。

吳世正表示，對於研究會公民評鑑的各項問題，動物園有必要一一檢視回應，另外，像很多的鐵絲網、鐵架，連民眾看了都很有壓力，對於現狀，能改的就改，若不能改，動物園要重新規畫，蓋一個新的設計出來，他會在適當時機跟市府提出計畫。動物園則表示，動物園會爭取預算，提出改進的計畫案。