中和數千戶寒流中沒熱水洗澡 天然氣公司要賠了！

上周霸王級寒流來襲，新北市中和區許多居民表示，寒冬中卻無天然氣可用，只能洗冷水澡，估計影響數千戶，雖供應商欣欣天然氣公司緊急增設管線後，狀況已改善，但不少住戶因此感冒，要求欣欣應賠償損失。新北市消保官調查後，目前也與欣欣達成共識，同意賠償受影響用戶基本費和平均使用費各三天，詳細補償的里別及戶數仍待確認。

新北市議員張志豪指出，上周寒流來襲，至少接獲南勢及員山地區8個里以上居民陳情，沒有熱水可以使用，估算超過5千戶家庭受影響，因此豪也請託立法院外交國防委員會召委王定宇及趙天麟委員、在地立委江永昌協助，要求退輔會立即指導欣欣公司研擬補償方案。

張志豪表示，經消保官與欣欣開會後，已達成共識，預計可賠償南勢地區中興街附近的中興、復興、和興、新南、德行里，以及員山地區民享街附近的民有、民享、冠穗、瑞穗里，總計9個里、超過上萬戶，相關折抵將在下月帳單中列出，賠償方案則待雙方最後確認。

新北市政府主任消保官王治宇表示，欣欣天然氣公司已同意從寬認定補償範圍，並補償基本費用和平均使用費各折抵三天，至於補償里別及戶數，仍待釐清實際受影響範圍後，再行公布。