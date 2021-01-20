全國冬片茶競賽 祖傳七代坪林茶農奪亞軍

新北市坪林區茶農陳宥達出身製茶世家，繼承祖傳七代功夫，日前參加「全國冬片製茶評鑑」，勇奪第二名，成為北部茶農中唯一獲獎者；另外坪林區文平茶莊王翰揚參與「第一屆新北市優良白茶評鑑比賽」也榮獲特等獎。坪林區長周慶珍昨特別到兩位獲獎茶農家中致贈匾額，肯定在地茶農的優良製茶技術。

全國冬片製茶評鑑日前在南投縣名間鄉辦理，來自全國各產茶縣市、40名製茶高手共同競賽，經過2天1夜，最終決選出前三名及佳作2名，陳宥達也脫穎而出，榮獲第2名佳績。

出身製茶世家的陳宥達，傳承到自己已是第七代，和父親陳源德齊心協力製茶，曾獲106年及108年新北市文山包種茶比賽特等獎，也於104年獲得全國部分發酵茶製茶競賽條形組冠軍，戰果豐碩。

陳宥達表示，很榮幸有機會能代表新北市出賽，坪林因為氣候及茶樹品種關係，較少生產冬片茶，但憑藉多年的製茶經驗，拿捏好萎凋、炒菁等時機，最終成品花香非常明顯且飽滿度很夠，因此獲得評審青睞。

另由三峽區農會主辦的「第一屆新北市白茶評鑑比賽」，坪林茶農王翰揚首次參賽就獲得特等獎、頭等第一名的好成績。坪林區公所指出，王翰揚是文平茶莊第四代主人，也是新北市茶葉品鑑研究發展協會理事長，曾於94年獲全國冬季優質茶競賽條型包種茶組冠軍及107年全國部分發酵茶製茶競賽條型組亞軍，除了專精包種茶製作，鑽研白茶也有10年以上經驗。

王翰揚表示，白茶品質跟茶葉品種、採工及萎凋程度都有很大關係，以手採一心一葉的茶菁製作的白茶，聞起來具淡雅毫香、喝起來茶湯鮮爽甘甜，讓人回味無窮。