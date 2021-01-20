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新北「無名氏」今年再捐款2000萬 11年狂捐2億1千萬元

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北「無名氏」連續11年捐款，今年再度捐出2000萬元，迄今已達到2億1000萬元。圖／新北社會局提供
新北「無名氏」連續11年捐款，今年再度捐出2000萬元，迄今已達到2億1000萬元。圖／新北社會局提供

每年農曆春節前夕總有一名善心人士，以「無名氏」的名義捐贈善款給新北市政府，迄今已連續11年，新北市長侯友宜今在市政會議上宣佈，無名氏今年再度捐款2000萬元，已累積捐款高達2億1千萬元，嘉惠超過200萬老人、兒少、婦女、新住民及身心障礙者等弱勢族群。

被稱為大陸首善的陳光標11年前高調來台行善，使得「無名氏」當時捐出1千萬給新北幫助弱勢，無名氏隔年加碼到2千萬，即使新北前市長朱立倫卸任，現由時任副市長侯友宜擔任新北市長，無名氏的捐款每年不曾間斷。

侯友宜說，11年來無名氏的善款，讓新北社會局、勞工局、教育局、文化局及衛生局等5個局處執行多達48項關懷弱勢福利方案，今年的2000萬善款將納入「新北好日子愛心大平台」，協助弱勢族群。

侯友宜舉例，過去善款使用在新北新生兒幼兒寶貝袋，提升家長嬰幼兒發展相關知能及敏感度；弱勢學生建教合作獎助計畫，讓經濟弱勢學生能安心就學，並深化專業技能；銀髮族的敬老眼鏡專案、牙齒塗氟服務；社區智慧照顧計畫。

新北市府指出，無名氏捐款間年將用在推動獨老五福樂活服務計畫，結合青年參與服務獨居長輩，倡導青銀共融，過餐飲、關懷、健康促進、居家安全等服務，促進獨老人際關係與社會參與，同時過去的服務也持續推動。

侯友宜表示，除了每年捐款2000萬的無名氏外，新北市好日子愛心大平台也相信社會不僅只有1名無名氏，仍有許多民眾、團體與企業透過平台，幫助需要幫助的人，迄今也媒合超過18億元。

新北「無名氏」連續11年捐款，今年再度捐出2000萬元，迄今已達到2億1000萬元。圖／新北社會局提供
新北「無名氏」連續11年捐款，今年再度捐出2000萬元，迄今已達到2億1000萬元。圖／新北社會局提供

侯友宜 捐款

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