台北燈節停不停辦？ 柯文哲臉書網友留言狂酸

台北燈節停不停辦？台北市長柯文哲今天上午10點將宣布，不過柯文哲上午9點多也在臉書貼出直播預告，表示他要求市府團隊花一個晚上蒐集、研判數據，今天早上晨會，根據專業、科學提出建議，最終，在數次來回的辯論、權衡後，才要向各位市民報告。

不過柯文哲臉書貼文一出，短短不到一個小時，已經湧入上百則留言，有網友說「相信專業，也最好停辦！這次有社區感染情形！」還有網友說「年貨大街比較危險」更有網友提醒「年貨大街風險高，燈節再觀察」。

還有網友酸「看看人家老侯，演好演滿，不放棄每一秒，演出的機會。什麼？搜集、研判數據，根據專業、科學提出建議，最終，在數次來回的辯論、權衡。等等等…這些沒人關心的。」還有網友酸柯「等我回家問媽媽，怎麼辦再告訴你們」、「別被新竹市長比下去」。

儘管多數網友支持停辦，不過也有網友說，「其實只要取消大型聚集的開幕活動和飲食攤販就好了，散散步的燈會裝置倒是還好」。