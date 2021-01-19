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台中市府牛年小紅包「犇向幸福」亮相 名家作品夠萌

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府製作的牛年小紅包「犇向幸福」。圖/台中市政府提供
台中市政府製作的牛年小紅包「犇向幸福」。圖/台中市政府提供

因應國內新冠肺炎疫情擴大，台中市政府今日宣布取消今年市長盧秀燕春節發放小紅包行程避免人潮群聚。市長小紅包今年以圓滾滾金牛造型印有燙金文字「犇向幸福」可愛吸睛，發放方式及時程將另行公布。

台中市政府民政局說明，往年農曆新年期間，盧市長將前往台中市各大宮廟祈福，祈求國泰民安，並發贈應景的市長小紅包，與民眾分享喜氣；市府配合中央防疫指導原則，決定取消春節發放小紅包行程。

台中市政府秘書處指出「犇向幸福」4字由市府地方稅務局副局長葉國居所提，燙金字體氣勢豪放，祝福民眾「好運犇放、財運犇騰」。

葉國居是知名客家文學家，散文獲獎無數，經常在聯合報等媒體發表作品。左手寫文丶右手寫字，書法作品更在國立台灣美術館、 國父紀念館、台中市政府文化局典藏。致力於客家文化書寫。

紅包造型則是由市府與東海大學產學合作設計，以喜氣紅色為底，設計成圓滾滾的金牛造型，模樣相當福氣討喜。

打開卡片後，可看見「金牛旺財、新年快樂」燙金市長祝賀詞，並鑲嵌10元硬幣，意味「十全十美」「十分好運」祝福富貴滿滿、福氣滿滿。

紅包 台中市 春節

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