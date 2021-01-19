中央跟著新北走 侯友宜：防疫仍要超前部署

部立桃園醫院染疫風波今日再傳4例本土案例，新北市長侯友宜在下午緊急應變中心表示，他強烈建議中央流行疫情指揮中心要清空醫院避免感染，在防疫上早在去年就要求各大型活動能停辦或延後，今天中央也正式公告，而新北也將持續超前部署。

在傳出本土案例之後，新北市隨即啟動轄內54間醫院查核演練，衛生局指出，未來除限縮病人探病時間外，在各醫院動線規劃、篩檢站防疫都會加強執行。侯友宜稱，在上午出席119消防節時受訪就說過自己強烈建議過中央要將醫院清空，之後也確實清空來避免疫情擴大。

而陳時中今日宣布建議大型活動應停辦或延後，侯友宜說，這次中央下午公布的跟自己在去年強調大型戶內外活動無法掌握人潮一律停辦或延後是同樣內容，新北市會更落實管理甚至超前部署，因應疫情隨時準備，未來將提高緊急應變中心防護等級，每周開會增加到2次，後續再視情況調整。

另外侯友宜也向部立桃園醫院喊話，認為防疫全台有責，新北市願意為了減輕醫護人員的壓力，一定積極面對全力支援桃園。