議員質疑青年政策失敗致脫北多 北市：不應帶風向誤導

台北市議員游淑慧質疑「台北不再是年輕人的夢想之都，已變低薪高物價『壓力之城』。」游淑慧也點，台北的問題不只高房價、高物價，更讓人訝異的是，勞工收入居然倒退嚕到民國100年以前。對於議員將台北市的人口外溢歸咎青年政策失敗，北市府發言人陳智菡今天則表示，人口結構變化因素複雜，民代不應過分簡化、帶風向誤導民眾，市府致力創造青年就業機會的努力，不容抹煞。

陳智菡說，台北市居住成本高，對年輕人購屋的確有壓力，但北市積極興建社會住宅，興建戶數全國第一；更輔以租金補貼，就算抽不到社宅也能申請租金補貼，致力降低青年及弱勢者負擔。

陳智菡指出，北市府更率全國之先，透過稅基折減的方式，將單一且自住的房屋稅實質稅率降到0.6%，但要抑制炒房，不能沒有全國性的法律輔助，包括囤房稅、空屋稅、多屋稅，都亟需立法改革，才可能抑制熱錢湧進房地市場，這不只是城市治理問題，更關乎國家大戰略。

陳智菡說，放眼世界各國大都會不難發現，當交通越來越便捷，鄰近城市就會形成共同生活圈，人民自主移動到近郊區域居住，採通勤方式進入都會。在雙北、機場捷運路網更成熟之際，過去常說的北北基桃共同生活圈也已成為事實；這是城市發展之必然。

陳智菡強調，目前台灣主要的消費及工作機會，仍以台北市為中心向外輻散。108年北市勞動力參與率為58.3%，為歷年來新高，較107年增加0.4個百分點；同年失業率為3.7%，低於新北市及桃園市之3.8%。109年上半年平均勞動力人數133萬6千人，就業人數128萬4千人，勞動參與率58.5%，在疫情期間仍穩定上漲，北市府創造與穩定就業機會的努力不容抹煞。

陳智菡表示，實際居住在北市，卻無戶籍登記的流動人口也不能被忽略，若將這些都算進去，是不是淨流出，還值得討論，因此人口結構變化因素實際上非常複雜，民意代表不應過分簡化數據、帶風向誤導民眾。