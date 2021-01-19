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新北防疫旅館準備充足 侯友宜要民眾安心申請

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
侯友宜稱新北市的防疫旅館數量絕對足夠。記者張哲郢／攝影
侯友宜稱新北市的防疫旅館數量絕對足夠。記者張哲郢／攝影

隨著14日晚間新北市推出「防疫旅館緊急申請平台」，平均每日約35間預約量，新北市政府觀光旅遊局統計目前尚有334間空房可供民眾立即預約，市長侯友宜喊話，要新北市民放心，有需求的一定能住到，甚至能照顧到外島民眾。

在「防疫旅館緊急申請平台」推出後，共上線1564間防疫旅館，扣除掉已預約或是清潔中的房間，還有334間房。觀旅局局長張其強認為，目前空房數量在調度上還算充沛，足夠供在地市民以及離島民眾申請。

張其強指出，預計20日將進入春節返國高峰潮，有鑑於近期本土病例不斷增加，仍會持續擴充防疫處所的收容量，除防疫旅館外，也鎖定如大型集合住宅或是已經停業的旅館，以集中檢疫所的方式提供國內民眾居家檢疫的緊急需求。

侯友宜說，經過相關單位全力衝刺，在觀旅局防疫旅館集中調度下，數量絕對足夠，但以防萬一，還是要持續超前部署。

防疫旅館 侯友宜

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