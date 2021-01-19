聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北防疫旅館準備充足 侯友宜要民眾安心申請
隨著14日晚間新北市推出「防疫旅館緊急申請平台」，平均每日約35間預約量，新北市政府觀光旅遊局統計目前尚有334間空房可供民眾立即預約，市長侯友宜喊話，要新北市民放心，有需求的一定能住到，甚至能照顧到外島民眾。
在「防疫旅館緊急申請平台」推出後，共上線1564間防疫旅館，扣除掉已預約或是清潔中的房間，還有334間房。觀旅局局長張其強認為，目前空房數量在調度上還算充沛，足夠供在地市民以及離島民眾申請。
張其強指出，預計20日將進入春節返國高峰潮，有鑑於近期本土病例不斷增加，仍會持續擴充防疫處所的收容量，除防疫旅館外，也鎖定如大型集合住宅或是已經停業的旅館，以集中檢疫所的方式提供國內民眾居家檢疫的緊急需求。
侯友宜說，經過相關單位全力衝刺，在觀旅局防疫旅館集中調度下，數量絕對足夠，但以防萬一，還是要持續超前部署。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言