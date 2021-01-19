北北基街頭藝人改登記制恐搶場地 新北：採雙軌制管理

北北基三市從今年3月起，將同步「街頭藝人審查認證制度」回歸市場機制，新北市文化局表示，為使有志成為街頭藝人的民眾更加了解登記制運作，預定於2月9日於新北市府舉辦街頭藝人登記制說明會，也將邀請北市及基隆市文化局共同與會說明。

文化局表示，線上登記除提升便利性外，北北基共同生活圈也落實在街頭藝人制度上，不僅街頭藝人登記申請資格、條件及效期一致，民眾只要就近於北北基任擇一地辦理登記申請，即可至三市所有開放展演空間申請演出。透過整合三市街頭藝術資源，增加街頭藝人的演出場地選擇及豐富性與便利性。

新北市街頭藝人自2008年起開辦，累積通過1587組街頭藝人，文化局表示，街頭藝人原本持有的舊證展延至今年2月28日，在3月統一換證。目前新北公告展演地點約120處，北北基聯合上線後申請場地總計有約250處，只要在新北市街頭藝人網站線上申請登記為新北市街頭人，即可線上登記在三市進行展演。

採登記制後該如何管理場地？文化局表示，因應街頭藝人制度，新北市展演場地將採雙軌方式進行，部分場地維持現有方式登記，另以新北市八里左岸及新月橋為例，因屬熱門申請場地，原本即已有抽籤制度，未來改採線上場地登記後，將會在登記系統上進行抽籤，民眾可以即時在網站上取得准演資訊及管理個人場地申請行事曆。未來在申請場地上將更為便利，同時有助於時間管理。