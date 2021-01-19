瑞芳威遠廟鐵雕翻修 劍童、印童具特色

瑞芳區濂新里爭取到新北市城鄉局的社區規劃師計畫，活化在地建設，通往威遠廟的山門前有兩座六米高的鐵雕門神，也是威遠廟主神鄭成功的兩大助手「劍童」與「印童」的兩尊鐵雕也重新翻修上色，讓入口印象更具宗教文化氛圍。

從台二線路口望去，瑞芳區濂新里通往威遠廟的山門前有兩座六米高的鐵雕門神，在十二月透過新北市社區規劃師計劃，重新上色而顯得繽紛又生動，藝術結合了當地威遠廟主神鄭成功的兩大助手「劍童」與「印童」，讓入口印象更具宗教文化氛圍。

濂新社區發展協會總幹事林正文表示，威遠廟除了入口處的山門改造外，廟旁許多老人家趁好天氣會前來泡茶的茶寮，也透過城鄉局計劃將油毛氈屋頂重新修繕，改善漏水狀況更加舒適；而從威遠廟香爐旁的步道往上走，經過濂洞國小舊校舍遺址與石頭屋、石橋，可以抵達舊時的長仁活動中心，由於合併至濂新里後鮮少使用，這次也透過城鄉局計劃，設計外牆堅毅的礦工意象，不但能讓前來長仁亭欣賞風景的旅客，注意到當地礦業文化，也能讓在地人追憶往日礦村歲月。

濂新里長黃瑞聰表示，透過社區營造點的設計，讓上至茶壺山、下至水湳洞漁港，廣大的濂新里更有多元、豐富的亮點，19日里辦公室也與居民們一同見證銀髮俱樂部的設立，期望今年盡快爭取設備更新，讓居民能愉快使用，創造地方創生的新據點。