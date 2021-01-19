幫助淡水弱勢邊緣戶 洪孟楷媒合發平安箱

由民間發起的行動村里公益平台，主要針對無法取得政府補助的家庭邊緣戶，發送近3千元價值的平安箱物資。在立委洪孟楷媒合下，來到淡水區，並邀請各里長進行說明會，每個里有10個名額，希望透過簡易的申請，幫助村里弱勢民眾。

村里平安箱公益平台執行長林攸信說，平安箱在過去7年，從新北市開始，在全台已經發出去10萬箱，幫助1.5萬戶家庭邊緣戶，跨足2200個村里。

立法委員洪孟楷表示，在淡水區有42個里，希望在農曆年前，來幫助這些無法取得中低收入戶補助，但生活確實有困難的邊緣戶，而每個里有10個名額，每個名額可以領到四箱的平安箱，共近3千元價值的物資，希望可以在年前給弱勢一個溫暖的幫助與關懷。

立委洪孟楷媒合平台，為新北六區內108個里爭取平安箱，對此淡水區長里也相當感謝。

淡水區里長聯誼會長邱美津表示，過去遇到邊緣戶都必需去找資助來源來幫助他們，現在有這個平台讓里長也可以協助來申請平安箱。

平安箱內有米、麵、米粉、罐頭類、油品等，經評估都是民眾最迫切需要的民生物質，2個月內分別領取4次。未來將持續推動，並號召更多的企業及個人來共同參與，希望幫助更多的人。