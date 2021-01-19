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汐止等七大扶輪社捐年菜 助華山孤老過好年

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區秀峰扶輪社特別號召聯合共七大扶輪社，捐贈年菜88份給華山基金會。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區秀峰扶輪社特別號召聯合共七大扶輪社，捐贈年菜88份給華山基金會。 圖／觀天下有線電視提供

為了響應華山基金會為獨居老人年菜活動，汐止區秀峰扶輪社特別號召聯合共七大扶輪社，捐贈年菜88份，並且將愛心送到位於水源路上的華山基金會，但是華山基金會年菜只募到四成多，扶輪社希望有拋磚引玉的效果，讓獨居長輩過好年。

秀峰扶輪社長高瑞亨表示，由我們秀峰扶輪社主辦，結合汐止、台北內湖、文湖、大湖、天運、101等七大扶輪社共同做愛心，藉由華山基金會公益平台舉辦送愛到家關懷孤老致贈獨居長者年菜活動，希望能夠拋磚引玉，讓每位獨居長輩在農曆年節裡，都能過一個無憂、溫馨的年節。

華山基金會基隆新北區市站長顏緹武指出，非常感謝國際扶輪社3522區總監率領著各扶輪社一起參與年菜活動，今年年菜已經進入第18年了，我們全台目前有服務3萬名的長者，那目前年菜募集狀況僅達四成，希望有更多的愛心參與，把年菜募集完成，讓我們照顧的長輩都能有一個平安順心的好年。

年菜 獨居老人 汐止

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