貢寮編織課防退化 長者做溫暖毛帽送家人

貢寮區貢寮里與社區今年一月開始舉辦編織課，帶長者用綿線編織包包，最近因為天氣寒冷，老師也教導如何製作保暖毛帽，長輩們都很開心學得技藝，今(19)日擺滿長者的作品，有手機包、側背包、幼童毛帽等，希望過年前送給家人、子孫。

貢寮里長楊張翠華表示，貢寮里辦公室，在今年向公所爭取經費，首次為在地長者開辦編織課，相較以往放在展示櫃的串珠作品，綿線編織更加複雜、需要恆心，不過當地長者們都很喜歡，因為一針一線，能將情感的溫度縫進作品中。

貢寮里編織班老師吳雅奇表示，長者們自一月以來的作品，有手機包、側背包、幼童毛帽等，學員們總是花更多時間在家製作，再帶問題來於上課時間詢問老師；其實萬事起頭難，剛下定決心開始編織時，常會徬徨、犯錯拆掉重織，不過今年寒冬多寒流，為了送給家人親手織的保暖小物，長輩們都相當認真，做好的成品也都彼此交流誇讚，有些忘了如何編織的老人家拾回記憶，更是很有成就感。

貢寮里長楊張翠華表示，練習編織，不但作品能拿來使用或做裝飾，也能鍛鍊老人家的手眼協調預防退化與失智，現場大多是七十歲以上的長者，帶著剪刀、棒針就能前來上課，目前固定每周一下午在貢寮里活動中心上課，因為即將過年，下週起將先休息兩三個禮拜，歡迎有興趣的里民過年後能多多參與。