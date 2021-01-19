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過馬路無所適從 汐止議員要求加裝小綠人

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區智興公托中心前的路口，市議員廖先翔現場會勘，要求加裝小綠人。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區智興公托中心前的路口，市議員廖先翔現場會勘，要求加裝小綠人。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區新興路靠近智興公托中心前的路口，雖然有紅綠燈，也畫了斑馬線，不過，有一方向卻沒有裝小綠人，讓要過馬路的行人無所適從很不方便，所以，今(19)日市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要求加裝小綠人。

市議員廖先翔指出，汐止智興停車場在新興路這一側前有畫斑馬線，那有許多附近居民要往運動場方向的話，可能都會經過這個路口，只是有民眾反應行人穿越線的部分，只有一邊從停車場過來的方向有小綠人可以看，相反的要到對面卻沒有小綠人可以看，那有民眾也許會看車子的號誌，但是車子的號誌卻是在距離比較遠、視線比較不對襯的地方，所以，希望能夠增設小綠人，讓行人過馬路有一個依循，也比較安全。

廖先翔表示，先前原本請助理來看的時候，因為沒有適合的地方設置，所以，擱置了一下，但還是有民眾反應有增設的需求，那今天再度辦理會勘，經過討論後，決定在智興停車場的樑柱附掛小綠人，後續工程就由市府交通局施作，讓行人在通行時比較沒有顧慮。

汐止 停車場

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