新北啟動春安勞檢 4業者具工安疑慮遭勒令停工

農曆春節將至，為避免因加班趕工而發生職災，新北市府勞動檢查處即日起啟動春安勞動檢查，優先針對營造業、物流業、客運業，截至上午共檢查15場次，累計52項缺失，開罰15萬元，其中3場為營造工地因未設置護欄或安全網，1場為製造業者使用未經檢查合格固定式起重機，均要求立即停工。

勞工局長陳瑞嘉今日上午率隊前往新莊，針對國內軸承製造大廠瑞穎公司實施春安專案檢查，並督促業者遵守職安法令，機械設備也需加裝安全裝置，勿因趕工而減少安全步驟，防止發生職業災害。

勞檢處表示，截至上午共檢查營造業、物流業、客運業等15場次，累計52項缺失，開罰15萬元；其中3場為營造工地因未設置護欄或安全網，致勞工有墜落的立即危害，另有1場為製造業者使用未經檢查合格固定式起重機，已要求4家業者立即停工，違規業者皆須限期改善。

勞檢處說明，根據以往職災發生的經驗，特別提醒製造業工廠的衝剪機械，應設置安全護圍或護罩等防護裝備，於機器維修或保養時，應確實切斷電源停止運轉並上鎖管制；另外，年節為採購、宅配高峰，物流業者，應限制貨物的堆置高度，於物料搬運時應以機械代替人力，防止物料倒塌或掉落砸傷勞工。

營造業則應注意人員的墜落防護，對於有墜落危險的場所應設置護欄或安全網，並置備安全帽、安全帶供勞工戴用；年節返鄉及出遊人潮絡繹不絕，則為客運業的工作高峰，易使客運駕駛超時工作而造成過勞，勞檢處皆會對上述業者實施勞檢，避免危害勞工作業安全。