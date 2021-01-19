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燈桿搖搖欲墜打爆1999無人理 民眾陳情議員北市府才修

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
萬華地區燈桿遭捷運施工車撞歪，民眾通報市府卻無積極回應。圖／北市議員應曉薇提供
萬華地區燈桿遭捷運施工車撞歪，民眾通報市府卻無積極回應。圖／北市議員應曉薇提供

北市萬華區萬大路附近交通號誌燈桿，遭北市捷運局施工車重撞導致燈桿歪斜、底座螺栓鬆動、燈桿頂盤移動，民眾通報1999該情況高達15次，但市府卻毫無作為，甚至互批皮球，北市議員應曉薇接獲民眾陳情後，捷運局才緊急維護，應曉薇痛批，市府顯然未把市民陳情當一回事，令人難以接受。

應曉薇指出，捷運萬大樹林線施工以來，附近民眾每天區要面對噪音、空汙、塞車等「痛苦指數爆表」的生活品質，學童上下課更是險象環生。

捷運局施工車載運鋼筋材料，碰撞燈桿肇事，導致燈桿被撞歪、底座螺栓鬆動、燈桿底盤移動，民眾致電15次通報1999，里幹事不但知情不報還阻擾改善，捷運局當日也未緊急處理，事隔4日也僅冷回「無立即危險」。

應曉薇痛斥，雖說是捷運局施工車肇事，但交通局、警察局、區公所於號誌燈歪斜後都有責任，但卻互踢皮球，除要求捷運局公解釋「針對已被撞到移位、螺栓鬆動的號誌桿，何種專業知識可保證號誌燈不會倒塌」，針對不把市民陳情當一回事，也要求市府檢討。

對此，捷運局表示，上周五晚間運載鋼筋材料施工車撞倒燈桿，初步檢查沒有立即危險，加上若要維修需等到周一才能備料，因此才沒即刻維修，待周一備料同時，也臨時加裝號誌桿，承諾2周內整修完畢。

捷運局表示，與議員前往現場會勘時，才知道民眾打1999投訴情況，但強調絕對沒有市府局處互踢皮球，施工車撞倒燈桿當天就已向警察局備案，過去遇到這樣的狀況，都是先請交工處處理，再給付工程費用。

萬華地區燈桿遭捷運施工車撞歪，民眾通報市府卻無積極回應。圖／北市議員應曉薇提供
萬華地區燈桿遭捷運施工車撞歪，民眾通報市府卻無積極回應。圖／北市議員應曉薇提供
議員接獲陳情後，市府才緊急加裝號誌桿，預計2周內修復完畢。圖／北市議員應曉薇提供
議員接獲陳情後，市府才緊急加裝號誌桿，預計2周內修復完畢。圖／北市議員應曉薇提供

捷運 應曉薇 北市

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