新北共享運具管理辦法2月上路 久佔車格最高罰9萬

共享運具正夯，新北市目前共有4家業者經營，總計投入1647輛機車、250輛汽車及180輛電動輔助自行車，為避免亂象產生，「新北市共享運具經營業管理辦法」預計在2月公告實行。交通局表示，每個街廓僅限一家業者投放兩台車，如超量且逾時未調度，每台最高可罰600元；若久佔車格超過72小時，則可罰最高9萬元。另違規情節重大者，將廢止營運許可，1年內不得重新申請。

新北市交通局指出，目前共有iRent、WeMo、GoShare及MOOVO等4家共享運具業者在新北市投車佈點經營，共享汽車和共享電動輔助自行車的周轉率，每輛車平均一天租借2至3次，共享機車則為每車每日2.5次至4.1次，且持續增多。

為鼓勵並管理新北市共享運具經營業，新北市去年12月9日公布「新北市共享運具經營業管理自治條例」，另為規範業者營運管理與基本服務事項，交通局正擬訂「新北市共享運具經營業管理辦法」，預計今年2月公告實行。

交通局綜合規劃科長吳政諺表示，不管現有或新的業者，都須於管理辦法上路後三個月內申請營運許可，屆時全區都可開放申請投放，經核准可營運三年，並須於營運計畫書記載運具調度、維修保養及汰換、災害應變等計劃，以及使用權利金、保證金等內容。

對於曾有里長投訴大量共享機車投車，長期占用公有路邊停車格，以及擅自擴展營運範圍等亂象，吳政諺說，將規定每兩個路口間的街廓，只允許一家業者投放兩部運具，若超量且超過4個小時未調度，可開罰每台300至600元；若久佔車位超過72小時，未限期改善，可罰6千到9萬元。另業者如擅自擴展營運範圍、任意投車，違規情節重大者，將廢止營運許可，且一年內不得重新申請。