新北學幼童車擴大聯合稽查 林口1天6輛違規被罰3.6萬元

新北市政府學幼童車聯合稽查小組昨日（18日）下午共同至林口區麗園國小周邊實施學幼童接送車輛擴大聯合稽查。經查後發現有6輛違規，市府依幼兒教育及照顧法、及交通車管理辦法等規定裁罰3.6萬元，教育局表示，去（109）年總計稽查681次，其中查獲35輛違規幼童專用車、30輛違規補習班車輛。

教育局表示，本次稽查加強查核安全門是否能正常開啟、滅火器是否在有效期限及是否超載等，藉以保障學幼童的乘車安全，總計攔檢13輛學幼童接送車輛，違規情形為5輛未核備補習班車輛及1輛幼兒園以未核備車輛載運兼辦國小課後照顧學童。後續將持續追蹤各園後續改善情況，以維護幼童就學權益。

教育局長張明文表示，針對學幼童接送車輛安全督導機制，除聯合稽查小組每週安排3至4次動態稽查，並針對車輛數較多或違規率高地區，於開學初或學期末加派人力加強稽查。統計109年1月1日至12月31日止，總計辦理學幼童車動靜態稽查共計681次，其中查獲35輛違規幼童專用車、30輛違規補習班車輛。

補習班車輛主要違規事項為超載及使用未經教育局核准備查車輛，另幼童專用車主要違規樣態為違規載送7歲以上學童、超載及滅火器失效，皆依法裁罰，要求幼兒園及補習班限期改善，並擇期辦理複查。此外，教育局更與警察局跨局合作，除了針對違規車輛持續追蹤及複查外，更於上、放學時段在違規熱點加強查緝。

教育局表示，提醒家長各項就讀幼兒園之補助、接送車輛查詢等相關資訊，呼籲家長檢視貴子弟所乘坐之車輛是否有違規情事，共同填寫「幼兒園幼生接送情形調查問卷」(網址：https://forms.gle/Av4pnLVvDWkFzYne6)，並再次提醒業者務必加強車輛之管理。